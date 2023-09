“Puliamo la città“. Il ritrovo dei volontari

Torna l’evento Puliamo la città, organizzato da Comunità Sorgente e associazione Msd in collaborazione con il Comune, Legambiente e Idealcoop. L’appuntamento è per domani, con ritrovo alle 9.45 a Docciola per pulire le aree verdi dai rifiuti: le zone interessate dall’intervento sono le antiche Fonti di Docciola, il parco pubblico Il Bastione, la Torricella e gli ipogei etruschi di San Giusto. "Grazie alla Comunità Sorgente e a Msd - dice il sindaco Giacomo Santi - e a tutti coloro che parteciperanno".