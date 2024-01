Pugilistica, nuova casa. Oggi riparte l’attività

PONTEDERA

Anno nuovo, vita (pugilistica) nuova. Il 2024 porta infatti con sé la bella notizia della ripresa di uno sport di grande tradizione per Pontedera: il pugilato. Proprio ggi, martedì 2 gennaio, comincia l’attività della Asd Pugilistica Guido e Sandro Mazzinghi, che effettuerà l’iscrizione per l’affiliazione, attraverso il comitato regionale toscano, alla Fpi (Federazione pugilistica italiana).

La società utilizzerà i locali di via Zara (ex Esperia), a La Rotta, opportunamente risistemati in modo da rendere l’ambiente moderno e confortevole, in attesa di poter disporre della nuova sede, pronta col termine dei lavori al Palacqua, il cui inizio è previsto dopo Befana e che dovranno essere completati entro due anni).

C’è tanta fiducia, insomma, intorno a questo atteso start della Pugilistica pontederese, come traspare dalle parole del presidente Riccardo Minuti: "Si prevede che ci sia una buona affluenza sia come atleti che come amatori. L’obiettivo è cercare di portare più persone possibile in palestra, anche attraverso il lancio di una campagna di adesione. Per questo nei prossimi giorni verrà realizzata una pagina facebook dove saranno indicate le modalità di iscrizione".

"E conforta il fatto – conclude Minuti – che anche la base societaria si sia allargata da quando la società è stata fondata". Merita ricordare che la Asd Pugilistica Guido e Sandro Mazzinghi è nata nel luglio scorso, dalle ceneri della Asd Pugilistica Guido Mazzinghi, grazie alla passione di una trentina di soci e per volere anche di David e Simone Mazzinghi, figli del grandissimo Sandro, che dell’attuale pugilistica sono i presidenti onorari.

Stefano Lemmi