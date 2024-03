Puccinelli, inizia la corsa. Nella lista un cuore rosso: "Perché ci vuole ascolto passione e impegno"

"Ascolto, passione e impegno". Sono i tre punti che Alessandro Puccinelli, vice sindaco e assessore al commercio uscente, ha voluto mettere nero su bianco sul manifesto che lancia la sua nuova corsa politica. Una candidatura che ieri mattina ha voluto battezzarea nella centralissima piazza del crocifisso davanti a un folto pubblico tra cui era presente il sindaco uscente Matteo Franconi.

"Sono qui per dare continuità all’amministrazione della nostra città – ha esordito il vice sindaco sottolineando il suo amore per la città – Ecco perché nella lista abbiamo inserito il disegno del cuore". Un cuore che spunta nella “O“ nel nome della lista “Puccinelli per Pontedera“ che da ieri si pone come uno dei punti di riferimento della coalizione che si colloca soprattutto nel centrosinistra. "Un cuore perché serve la passione per amministrare e non vogliamo grattare la pancia per trovare un facile malcontento. Occorre prendersi cura della città e non creare preoccupazioni", prosegue il candidato che punta il dito verso l’opposizione di centrodestra e non solo. "Qui ci sono forze politiche che vogliono dare un contributo non singolarmente, ma in modo corale – prosegue Puccinelli – per mettere a disposizione un prezioso supporto". E con questo spirito l’assessore uscente spiega quali sarà il percorso che il suo gruppo avvierà in questi giorni partendo dall’ascolto per raccogliere "quelli che sono i valori di base per poi creare un programma di coalizione". Presenti ieri molte anime politiche, tra cui il socialista Giacomo Maccheroni che Puccinelli ha voluto ringraziare perché "ci fa capire che la politica è passione. Lui è una di quelle persone che pensano più al fare che al dire". Dopo Puccinelli hanno preso la parola i partiti che appoggiano il progetto: Stefano Massai per Azione, Filippo Chelli per PSI, Raffaela Sateriale per Italia Viva e Federico Orsini per +Europa. A queste partiti si aggiungo Antonella Busdraghi e altre persone che "arrivano anche dalla Lista Civica Indipendente con cui siamo partiti nel 2009 – conclude – E proprio per questo ricordo Mario Marianelli, ispiratore di quella esperienza politica che porta ancora oggi i suoi valori in questa nuova formazione".