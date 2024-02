Proteggiamo il nostro futuro. I trasporti emettono troppa Co2

L’anidride carbonica, C02, è un gas incolore, non combustibile, presente nell’atmosfera. Diventa un problema quando è prodotto in eccesso, soprattutto con la combustione di carbone, petrolio e gas naturale. Una parte significativa di questi combustibili fossili è impiegata nei mezzi di trasporto, come aerei, auto, camion, barche o autobus. Negli ultimi decenni, è stata prodotta una quantità elevata di Co2 che ha aumentato rapidamente l’effetto serra, causando il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici.

Secondo quanto emerso da un report dell’European Environment Agency, nel 2019 le emissioni da parte dei trasporti erano del 71,7%, hanno poi subito una diminuzione nel 2020 e, nel 2021, erano arrivate al 33%: di queste, il 93% erano emesse dai mezzi di trasporto su strada. Viaggiare in treno è considerata la forma più ecologica di trasporto motorizzato in Europa rispetto al viaggiare in auto o in aereo. Poiché i cambiamenti climatici stanno diventando un problema crescente, è arrivato il momento di agire.

Anche l’oceano, che assorbe il 31% di questo gas, sta cambiando: con l’aumento dell’anidride carbonica cresce contemporaneamente l’acidità del mare perché, una volta entrata in acqua, la CO2 si scompone generando ioni H+ che prendono le sostanze che servono ai gusci delle vongole e delle cozze rendendoli più deboli e più piccoli, facendo soffrire così l’intera catena alimentare. Dato che 1/7 della popolazione si nutre di pesce, circa un miliardo di persone soffrirà la fame. Per ridurre l’emissione di Co2, viaggiare in autobus è una scelta ecosostenibile perché contribuisce a salvaguardare il pianeta.

Inoltre, libera il passeggero dall’incombenza di dover guidare, di utilizzare la propria auto ed è uno dei mezzi più sicuri che consente di far muovere molte persone contemporaneamente senza spostarsi con le loro vetture. Come classe abbiamo calcolato quanta Co2 emettiamo nell’aria quando ci spostiamo per raggiungere la scuola e per tornare a casa.

I risultati riportano che in totale produciamo circa 74 chili di Co2 a settimana e solo il 15,8% non utilizza un mezzo di trasporto, mentre la maggior parte ne genera più di 1 chilo. In un anno la produzione di Co2 della nostra classe arriva a 2.400 chili. Per assorbire questa quantità servirebbero circa 96 alberi. Per favorire l’utilizzo dei trasporti pubblici è necessario sensibilizzare la popolazione partendo dai ragazzi nelle scuole. Ci auguriamo che la nostra riflessione possa raggiungere più persone possibili.