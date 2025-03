Prosegue il progetto Wao. Consegnati gli attestati sulla sicurezza sul lavoro

Il progetto Wao - We are one va avanti e raccoglie le adesioni di maggiori realtà imprenditoriali e cooperative. L’iniziativa ideata da Dmv società benefit, patrocinata dal Comune di Bientina e realizzata dall’associazione Live better e il supporto del Cea - Centro educazione ambientale, "sta abbattendo pregiudizi – spiegano i sostenitore dell’iniziativa – La responsabilità sociale d’impresa, viene qui realizzata da varie realtà imprenditoriali che donano il sottoprodotto, i macchinari per lavorarlo e ore per formare i ragazzi, con il fine di realizzare non solo un percorso terapeutico riabilitativo, ma di munire i ragazzi degli strumenti necessari per vivere una vita autonoma e dignitosa, sviluppando percorsi formativi in grado di fargli acquisire competenze specifiche. Il raggiungimento di tali obiettivi non passa solo attraverso l’attività laboratoriale, ma anche attraverso la formazione sui temi della sicurezza e del corretto utilizzo dei macchinari. A dimostrazione del percorso, sono stati consegnati gli attestati di formazione in ambito sicurezza sul lavoro da Gruppo Lupi Estintori in favore di alcuni ragazzi aderenti al progetto ed altri inviati dal Centro per l’Impiego, con il progetto Goal4".