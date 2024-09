Promozione San Miniato. La prima donna al timone

Una donna – la prima – al timone della promozione delle risorse sanminiatesi. E’ Azzurra Gronchi a rilevare il tetsimone da Marzio Gabbanini per siedere sulla poltrona di presidnete della Fondazione San Miniato Promozione. zzurra Gronchi (nella fotõ), 44 anni, è una stilista fondatrice del brand con il suo nome, nato nel 2011. Diplomata come modellista al Centro di Formazione Professionale e come stilista e product manager al Polimoda a Firenze, è entrata rapidamente nel mondo degli accessori in pelle di alta gamma.

"Sono molto felice di questo incarico, l’obiettivo di questi anni di lavoro sarà quello di portare San Miniato fuori dalla Toscana e anche fuori dall’Italia, attraverso le sue eccellenze, non soltanto il tartufo - le prime parole della neao presidente Gronchi -. Tra un paio di mesi inizia la mostra del tartufo e, come cda, avevamo già apportato alcuni cambiamenti, soprattutto in ambito logistico e organizzativo. Ogni anno è necessario cambiare qualcosa e migliorarsi e offrire una manifestazione di livello e al passo con i tempi". "L’attività della Fondazione è intensa per tutto l’anno, non solo nei mesi autunnali, e la nascita del Mutart, inaugurato nell’aprile scorso, ci apre a nuove e importanti prospettive – aggiunge – sulle quali lavoreremo, per dare a questo spazio unico il valore che merita. Abbiamo in cantiere progetti annuali che non riguardano soltanto la ristorazione ma anche la valorizzazione di tutte quelle eccellenze che San Miniato possiede".

"Per la presidenza abbiamo voluto valorizzare Azzurra Gronchi che, in questi anni ha lavorato all’interno del cda e ne conosce bene il funzionamento – spiegano ilsindaco Simone Giglioli e l’assessora al turismo Azzurra Bonaccorsi una scelta nata dalla necessità di continuare il lavoro fatto, a pochi mesi dalla Mostra del tartufo. Con queste nomine il cda risulta rafforzato; al suo interno ci sono persone di grande capacità ed esperienza". Al vice presidente Domenico Barsotti e ai consiglieri Francesca Cupelli e Francesco Dini, si aggiunge a completare la squadra il consigliere Sandro Saccuti, (60 anni), architetto e membro dell’associazione Lanfranco Benvenuti: per lui un ritorno all’interno della Fondazione da cui si era dimesso per motivi personali nel 2021.

Carlo Baroni