Processione in pullman per la patrona Santa Cristiana

Una nuova processione, del tutto particolare. Stavolta, per i festeggiamenti di Santa Cristiana, Patrona di Santa Croce, oggi, è prevista una processione itinerante. L’idea è del tutto originale e innovativa. I fedeli, infatti, saliranno in pullman per recarsi nella zona industriale della cittadina conciaria, con destinazione via della Gremina. E’ lì che si trova la stele, un’opera di oltre tre metri, realizzata dal pittore Romano Masoni, commissionata dalla Sapa nel 2018, nota azienda di commercio pellami. La processione partirà alle ore 15.15 da piazza Matteotti col pullman, preceduta da un’auto con la statua e la reliquia di Santa Cristiana. L’arrivo alla stele è previsto per le ore 15.30. Seguirà un momento di raccoglimento e di preghiera, fortemente sentita, vista la difficile situazione in cui versa l’intero indotto conciario. Il rientro è previsto, in piazza del Comune verso le 16 circa e da qui, la processione proseguirà a piedi, fino alla chiesa di Santa Cristiana. Qui si concluderanno, col canto dei Vespri e la Santa Messa solenne officiata da sua Eccellenza Monsignor Carlo Ciattini, i festeggiamenti della Patrona di Santa Croce.

Marco Lepri