Primo giorno di luna park, tanti i volontari in campo

Pontedera, 9 ottobre 2021 - Primo giorno di fiera a Pontedera con le giostre che si sono accese già nel primo pomeriggio di oggi. Tanti gli uomini e le donne della Protezione civile impegnate per garantire la sicurezza e far rispettare le rigide norme imposte dagli attuali protocolli sanitari, tra cui il controllo in entrata del green pass. Presente nel gazebo della Protezione civile che coordina tutte le forze in campo, anche il vicesindaco Alessandro Puccinelli.

Dopo un delicato sopralluogo della commissione che si è riunita stamani nel piazzale della fiera, il luna park ha aperto le porte a ragazzi e ragazze e alle tante famiglie che per tutto il pomeriggio hanno sfruttato la bella giornata per divertirsi sulle giostre.

La 550esima fiera di San Luca è ufficialmente iniziate con il luna park mentre l'Antica fiera è in programma per il weekend dopo San Luca, quello dal 21 al 24 ottobre, quest'anno organizzato nel piazzale del Panorama.