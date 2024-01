Primarie delle liste civiche: "Poi però serviamo noi..."

Due contendenti che, domenica prossima, si sfideranno nell’agone delle primarie civiche. Chi la spunterà tra Roberta Benini, la capogruppo della lista di opposizione di ‘Per Volterra’, e Francesca Giorli, il secondo nome che è divampato dall’assemblea della Coalizione Civica? Due donne che aspirano al titolo di candidata civica per la poltrona di sindaco. Con le primarie che si terranno, come detto, domenica 21 gennaio. Tuttavia, per quanto ogni diretto interessato abbia voluto rimarcare la cifra identitaria civica della competizione, e del listone che ha voluto imbastire le primarie, ecco che da Fratelli d’Italia giunge una nota che suona a mò di appello. Insomma, le primarie sono o meno luogo civico e apartitico? Intanto Fratelli d’italia mette alcuni punti in chiaro. E lo fa per bocca del suo leader regionale, Diego Petrucci.

"Le primarie civiche a Volterra della prossima domenica saranno un importante momento di partecipazione cittadina - lo scrivono Diego Petrucci, alfiere di FdI in consiglio regionale, e il coordinatore FdI della provincia di Pisa Serena Bulleri - Noi guardiamo con interesse ed attenzione a quanto sta avvenendo nel Comune e a come stanno agendo le realtà civiche, ma ci teniamo a sottolineare che per costruire un’alternativa vincente al Pd è imprescindibile un confronto con il centrodestra e, in particolare, con Fratelli d’Italia. La nostra non è una valutazione puramente elettorale ma è un ragionamento suffragato dal risultato raggiunto dal nostro partito alle ultime elezioni politiche, quando FdI ha raccolto il 22,7% dei consensi a Volterra".

Tradotto: FdI guarda con un occhio di particolare attenzione alle primarie civiche, in virtù della contrapposizione a qualsiasi lista che si affacci contro il Pd alle amministrative prossime venture. Ma sarà necessario un confronto con il partito di governo per strutturare un segno programmatico elettorale. Lo dice FdI. E la Coalizione Civica, ma sopratutto le sue candidate, saranno disponibili a un confronto con Fratelli d’italia, o manterranno entrambe, come già dichiarato, una propria impronta civica e svincolata da ogni bandiera di partito? Ai civici di Volterra, pronti alle primarie, l’ardua risposta. E alla candidata che uscirà vincitrice dalle urne di domenica prossima, il compito di spiegare se vi sarà o meno un’alleanza elettorale con Fratelli d’Italia. La campagna elettorale è aperta.

I.P.