Prevenzione sanitaria Lions club in piazza

Torna anche quest’anno, dopo il successo dello scorso settembre che vide la partecipazione di quasi 500 persone, l’evento Lions in Piazza. Il Lions Club Pontedera con il Lions Club Pontedera Valdera, insieme al Leo Club, organizzano una mattinata tutta dedicata alla prevenzione ed alla educazione sanitaria. Domenica mattina dalle 10 alle 13 sul piazzone ci sarà un camper della Misericordia regionale, due ambulanze e tre gazebo ad ospitare tutti coloro che vorranno avere un consulto gratuito (non una visita medica) su sei specifiche aree. In particolare le aree interessate sono: Oculistica per quanto riguarda la prevenzione del glaucoma con il dottor Claudio Marconcini, Otorino per esame audiometrico con la dottoressa Annamaria Brindisi, Dermatologia con la dottoressa Silvia Pecenco, Diabete con il dottor Pietro Massei, Odontoiatria per quanto riguarda la prevenzione del tumore orale con il dottor Alberto Calderani, Nutrizionista con la dottoressa Elisa Musetti oltre alla presenza dell’associazione Non più Sola. Per partecipare, avere informazioni, test e consulenze gratuite è basterà presentarsi dalle 10 alle 13 e ritirare il ticket per lo specialista interessato, che può essere anche più di uno. l.b.