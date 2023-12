Presepe vivente Tutti nel castello medievale

CASTELFRANCO

Un borgo medievale. Anzi, un castello. Che il 23 dicembre si trasforma in presepe. In capannuccia per una straordinaria rievocazione della nascita di Gesù. L’iniziativa, come nelle scorse edizioni, è dell’associazione Palio dei Barchini con le ruote e vede coinvolte decine di figuranti. L’evento di quest’anno è stato presentato in una conferenza stampa che si è svolta al media center Sassoli di palazzo del Pegaso, la sede della Regione Toscana. Alla presentazione hanno partecipato Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale, Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco, Mauro Marinari e Ivana Marangoni dell’associazione Palio dei barchini.

"Il presepe vivente di Castelfranco è molto di più che una semplice rappresentazione scenica – ha detto il presidente dell’assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo – ma diventa un’opportunità per riscoprire e valorizzare le nostre radici. A 800 anni dalla realizzazione del primo presepe fatto da San Franceso, vedremo rivivere la sacra storia della nascita di Gesù Cristo portata in scena con dedizione, impegno e passione. Vorrei ringraziare di cuore tutte le persone coinvolte nell’organizzazione dell’evento, dai volontari ai personaggi, alle istituzioni locali".

"Una iniziativa importante per Castelfranco con la partecipazione di molti figuranti e che attrae numerosi turisti – ha detto il sindaco Gabriele Toti – e una manifestazione che si richiama ai valori più autentici del Natale e si svolge all’interno del nostro centro storico, organizzata sapientemente dall’associazione Palio dei barchini. L’amministrazione comunale sostiene convintamente questa interessante iniziativa".

"La nostra associazione si impegna per la realizzazione del presepe vivente – ha detto Mauro Marinari dell’associazione Palio dei barchini - e quest’anno alcune rappresentazioni sceniche ricordano la vita di San Francesco il primo che ha realizzato un presepe vivente 800 anni fa".