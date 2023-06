Premio Petroni, dalla narrativa alle arti grafiche: ecco tutti i premiati

Si è svolta nei giorni scorsi la premiazione del concorso scolastico Premio Petroni alla scuola secondaria Quasimodo di Fornacette e la scuola secondaria King di Calcinaia. Si tratta di un’iniziativa pensata e organizzata dall’associazione Francesco Petroni in collaborazione con il Comune di Calcinaia e l’istituto scolastico M. L. King. L’associazione, nata circa cinque anni fa grazie all’iniziativa di alcuni cittadini, si propone di far conoscere e divulgare l’importante figura di Francesco Petroni, che è stato sindaco di Calcinaia dal 1980 al 1995, tramandando i valori e la visione lungimirante che hanno contraddistinto la sua figura. L’associazione ha recentemente pubblicato un libro sulla vita di Francesco Petroni e adesso ha voluto creare anche un concorso annuale, dedicato alle scuole, che affronti temi rilevanti, mirando a stimolare riflessioni tra gli studenti coinvolti. Quest’anno il tema scelto è stato l’ambiente, evidenziando l’importanza della sostenibilità e della tutela del nostro patrimonio naturale. Le classi partecipanti sono state la 2A, 2B, 2C, 2D della Quasimodo e la 1A, 1B e 3B della scuola King. Ecco l’elenco dei vincitori. Per la categoria narrativa e poesia, primo premio a Alessia Morganti (1B King), secondo a Noel Zega (1B King), terzo premio a Sergio Minichilli (1A King). Per la categoria elaborati grafici: primo premio a Greta Minichilli (3B King), secondo premio a Christian Bacci (2A Quasimodo) e terzo premio a Eleonora Ruberti (2B quasimodo).