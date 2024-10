Premio Gronchi Le 67 opere sono in mostra

PONTEDERA

Il premio Gronchi conferma il suo respiro culturale ad ampio raggio. Sono infatti 67 le opere arrivate al Palp che da ieri sono esposte in occasione dell’inaugurazione della mostra. Proprio nei giorni scorsi si è chiuso il termine di consegna per il premio di pittura, scultura, grafica, fotografia, grafica digitale, video e illustrazione e al bando per il 29esimo premio di Arti Visive Giovanni Gronchi hanno risposto 43 artisti, provenienti praticamente da tutta la Toscana, da diverse regioni d’Italia (Sicilia, Piemonte, Abruzzo, Liguria ) e anche con un artista straniero, per l’esattezza della Colombia.

Il bando prevedeva la possibilità di presentare anche più opere, da qui la somma totale di 67. E il Palp - Palazzo Pretorio sarà sede della mostra di opere selezionate, con inaugurazione ieri e chiusura il 19 ottobre, giorno della premiazione, con i vari riconoscimenti che saranno assegnati nel corso della serata. Il primo premio sarà di mille euro e sono previsti altri premi speciali e uno, nello specifico, riservato ai giovani. La valutazione della commissione di esperti si baserà su significatività del soggetto rappresentato, originalità e qualità artistica, abilità tecnica.

L’organizzazione dell’evento culturale è del Nucleo Gronchi di Pontedera - Acli Arte e Spettacolo, del Comune di Pontedera, della Fondazione per la Cultura Pontedera, con il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Pisa, con lo scopo di onorare la memoria di Giovanni Gronchi, nato a Pontedera e presidente della Repubblica dal 1955 al 1962. Il concorso è stato fondato nel 1991 e mira a diffondere la conoscenza dei linguaggi artistici contemporanei. Numerosi gli artisti che, negli anni, hanno partecipato, contribuendo anche a stimolare il dibattito culturale sul territorio locale.

In occasione del concorso, ieri si è svolto il concerto sinfonico-corale che accompagna il Premio nazionale Arti Visive "Giovanni Gronchi - Città di Pontedera e che introduce alla settimana di festeggiamenti in onore di San Faustino, patrono della città di Pontedera.