Premio Fellini, tutti i nomi. Ecco chi si è distinto

PONTEDERA

Applausi, strette di mano, consegna di riconoscimenti e tante sotrie da raccontare. E’ questo il resoconto del Premio Fellini che ieri, nei locali del centro Pastorale e culturale Le Mantellate, ha visto sfilare autorità militari, della pubblica sicurezza e civili. Il premio che va alle persone che si sono distinte al servizio degli altri, fu istituito in memoria del fondatore della sezione Anc di Pontedera, il carabiniere Aldino Fellini che 98 anni fa diede inizio a questo lungo percorso associativo che porta ad oggi questo sodalizio ad essere uno dei più affermati in Toscana. La cerimonia di premiazione si è aperta con la presentazione del presidente dell’Anc di Pontedera Alessio Giani e poi il saluto del presidente del premio, Isabella De Liperi. A seguire, il coordinatore provinciale dell’Anc generale Angelo De Luca, l’assessore Alessandro Puccinelli, la consigliera provinciale di Pisa Cristina Bibolotti e il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. Il premio Fellini citta di Pontedera è andato ad Arianna Menciassi, prorettrice della scuola Superiore Sant’Anna di Pisa "per il prezioso contributo dato alla ricerca nei settori della chirurgia robotica e microrobotica, alle applicazioni mediche, agli organi artificiali e alle tecnologie di soft robotics per le applicazioni biomediche e allo sviluppo di robot per la chirurgia minimamente invasiva". Ecco gli altri riconoscimenti: Premio al sociale, Matteo Leggerini governatore della Misericordia di Pontedera; premio sanità Carlo Rossi medico neurologo dell’unità operativa complessa neurologia dell’ospedale Lotti; premio alla cultura a Tiziana Bracci consulente di comunicazione, blogger e scrittrice; premio allo sport a Fabio Innocenti dirigente ed allenatore della squadra giovanile di pallavolo. Premi al carabinieri della compagnia di Pontedera: luogotenente Vittorio Grasso, brigadiere Giovanni Angius, brigadiere Marco Pagano, vicebrigadiere Nicola Pariano, appuntato scelto cariche speciali Vincenzo De Luca, appuntato Filippo Durante. Premi alla polizia di Stato: assistente capo coordinatore Federico Federici; assistente capo coordinatore Federico Nencioni. Premi alla guardia di finanza al luogotenente carica speciale Paolo Spadoni, brigadiere Antonio Carlino. Premi ai vigili del fuoco: squadra Victor 1 di Saline di Volterra, capo squadra Massimo Gazzetti, vigile coordinatore Giovanni Gazzarri, vigile coordinatore Maurizio Pierini, vigile coordinatore Francesco Bacci, capo reparto Andrea Pettorali; squadra tango di Ponsacco capo squadra volontario Luca Ferretti, capo squadra volontario Francesco Giuri, vigile volontario Daniele Oliverio, vigile volontario Gino Pantani, vigile volontario Marco Salandin. Premi alla polizia locale: dirigente Francesco Frutti, ispettore Monica Vanni, agente Annalisa Fontana, agente Matteo Mosti. Premio per il volontariato al maresciallo Emilio Greco, presidente del Nucleo di volontariato e Protezione civile.

Infine gli attestati di fedeltà. Per i 20 anni di iscrizione all’Anc Giuseppe abbondandolo, Stefano Deligia, Ffabio Fabbioli e Rriccardo Pasqualetti. Per i 30 anni di iscrizione Paolo Fornaini, Sergio Gasperini, Augusto Giorgi, Michele Ruzzittu, Dino Martelli e Giuseppe Casu. Per i 40 anni di iscrizione all’Anc: Andrea Pieroni, Gino Del Corso, Claudio Urso e Claudio Lippi.