Premio alla meglio gioventù. Ecco i più bravi del paese

Sono quindici gli studenti e le studentesse che il Comune di Castelfranco d ha voluto premiare per i meriti scolastici, ottenendo il massimo dei voti all’esame di terza media e all’esame di maturità. Tutto l’impegno, lo studio, le ore e ore di sacrificio sui libri in nome della conoscenza, non sono passati inosservati. "In una società del tutto e subito, dove il sacrificio e l’impegno hanno spesso fatto posto al successo che arriva per caso e una continua ricerca della fama momentanea e immediata, lo studio è una scelta controcorrente. Studiare è ciò che permette ad ognuno e ognuna di voi di costruire la propria strada di libertà", ha detto Gabriele Toti rivolto ai ragazzi. Ai 15 studenti è stata consegnata una pergamena celebrativa, un segno di buon auspicio per il loro futuro e la loro crescita. Oltre al riconoscimento da parte del Comune, tutti gli studenti hanno ricevuto un omaggio da parte del negozio "AZ Buffetti" di Castelfranco che ha gentilmente partecipato alla premiazione regalando dei gadget ai ragazzi.Ecci i premiati- Alunni scuola media: Giovanni Barghini, Catrerina Botrini, Asia Falaschi, Rebecca Licursi, Francesco Pizio, Melani Scherma, Aleandro Sharra, Chiara Squarcini. Studenti scuole superiori: Melissa Abbondandolo, Valentina Bachi, Francesca Crisci, Irsildo Hysaj, Chiara Lecci, Ester Leone, Giulia Rosi.