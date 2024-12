Premiate tre start up del Cerfitt: "Orgoglio per queste innovazioni"

Tre aziende start up, insediate nel polo tecnologico pontederese di sostegno all’innovazione e attivo nel favorire l’integrazione fra ricerca, impresa e mercato, hanno ottenuto riconoscimenti importanti a Firenze, nell’ambito del premio “Innovazione Toscana”. Nello specifico, nella sezione brevetti, il primo posto è stato assegnato a Nemesys, con la membrana a scambio anionico. Il brevetto consiste in un’innovativa apparecchiatura per la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno green. La membrana, realizzata con polimeri innovativi, offre elevata resistenza e prestazioni elettrochimiche superiori rispetto alle tecnologie attuali.

Tra le start up innovative secondo premio per Mediate con Cassiopea, che sviluppa una tecnologia flessibile per affrontare il problema degli incidenti sul lavoro causati dalla manomissione dei dispositivi di sicurezza delle macchine o degli impianti.

Nella categoria ricerca, sviluppo e innovazione digitale e sostenibile secondo premio a Glayx con il progetto Pshave che sviluppa una piattaforma digitale in grado di generare digital twin dei sistemi energetici aziendali, inclusi i sistemi di autoproduzione e consumo, per simulare tutti gli scenari possibili di funzionamento e attuare con comandi attivi le scelte ottimali per ridurre i costi economici e ambientali. "Abbiamo assistito con grande soddisfazione alla premiazione delle nostre startup", ha detto il presidente di Pontech (società a maggioranza di capitale pubblico che gestisce il Cerfitt di Pontedera) Damiano Bolognesi: "Temi come la transizione energetica e la sicurezza del luogo di lavoro sono quanto mai attuali e sapere che le nostre startup stanno offrendo un contributo importante con le proprie innovazioni ci riempie di orgoglio".