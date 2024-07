Prelievi ed esami. Come cambiano gli orari estivi

Modifiche in atto per i distretti socio-sanitari di Montecatini e della frazione di Ponteginori. Ecco cosa cambia per gli sportelli amministrativi e per i punti prelievo del sangue e per gli esami di laboratorio a partire dal mese di luglio: la Asl Toscana nord ovest informa che alcune attività svolte nei distretti di Montecatini Val di Cecina e di Ponteginori subiranno modifiche d’orario. Nel mese di luglio lo sportello amministrativo sarà aperto a Montecatini Val di Cecina il mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 10:30 e a Ponteginori sempre il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Inoltre, dal 12 luglio prossimo, al distretto Montecatini Val di Cecina i prelievi del sangue e gli esami di laboratorio saranno effettuati il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.30. ""Si ricorda - sottolinea la Asl Toscana nord ovest in una nota - che per lo svolgimento delle pratiche amministrative (come la scelta del medico/pediatra e l’ iscrizione al servizio sanitario nazionale, il rilascio e attivazione di tessera sanitaria, il rilascio attestato esenzioni) è comunque sempre possibile l’utilizzo del servizio di posta elettronica tramite l’indirizzo [email protected]. Inoltre per il ritiro dei referti è possibile usufruire anche del punto di accesso on line fascicolosanitario.regione.toscana.it tramite il quale si accede anche agli altri servizi di sanità digitale di Regione Toscana come la scelta del medico e il servizio Cup on-line - conclude la nota della Asl.