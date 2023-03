Precipita con il quad nel dirupo di venti metri

PECCIOLI

L’escursione con il quad (moto a quattro ruote) nei boschi di Montelopio poteva finire in tragedia. Un giovane residente a Peccioli è stato soccorso dopo essere precipitato in una scarpata di venti metri. Per portarlo in ospedale è dovuto intervenire l’elisoccorso Pegaso con il verricello; i soccorritori si sono calati dall’eliambulanza fino alla scarpata, hanno agganciato in sicurezza il ferito che è stato alzato fino all’elicottero e poi sistemato sulla barella in totale sicurezza. Il ventenne è sempre rimasto cosciente e orientato, anche se molto dolorante a causa dei diversi traumi riportati nella caduta dal quad. L’incidente è successo ieri mattina intorno alle 11, nella zona di Montelopio, nel comune di Peccioli. Il ragazzo era uscito per una escursione fuoristrada con la morto a quattro ruote e, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che è precipitato nel dirupo di una ventina di metri. Sul posto, oltre al Pegaso 3, sono intervenuti l’ambulanza India della Misericordia di Peccioli e i vigili del fuoco.