Porte aperte al Modartech. Creative Day per gli studenti delle quarte e quinte superiori

PONTEDERA

Studenti di quarta e quinta superiore invitati a scoprire Modartech. A conoscere i segreti per realizzare outfit in grado di conquistare le grandi griffe della moda, i laboratori interattivi fino alle tecnologie più innovative per capi hi-tech e non solo. Il 28 febbraio ci sarà Creative Day. Si tratta di un evento di orientamento organizzato da Modartech in collaborazione con Fondazione Piaggio e Campus-Salone dello Studente, con il patrocinio del Comune di Pontedera. Una giornata nella quale i ragazzi potranno prendere parte a laboratori per scoprire le discipline creative e soprattutto provare e mettere alla prova il proprio talento, workshop di approfondimento, incontri di counseling orientativi, ricevere le testimonianze dirette degli altri studenti, ascoltare e conoscere il corpo docente per valutare i percorsi formativi più idonei. Appuntamento al 28, dalle 9 alle 13,30, nelle sedi di Modartech e del Museo Piaggio (viale Rinaldo Piaggio a Pontedera), coinvolgendo il distretto creativo e le realtà lungo l’asse Piaggio.

La giornata verrà aperta dal taglio del nastro con Alessandro Bertini direttore Modartech, Domenico Ioppolo amministratore delegato Campus Editori, Matteo Franconi sindaco di Pontedera, Riccardo Costagliola presidente Fondazione Piaggio e partner territoriali. Al centro della giornata le discipline della moda, del design e della comunicazione, ma si parlerà anche dei nuovi mestieri legati al mondo delle creatività al tempo dell’intelligenza artificiale. I laboratori interattivi si concentreranno sugli aspetti legati a fashion design, branding, Cad 3D, modellistica, fotografia, storytelling, graphic design, styling, comunicazione efficace e molto altro, e offriranno l’opportunità di toccare con mano gli strumenti della creatività.

"La creatività e la moda sono elementi che contraddistinguono l’Italia nel mondo e che tutti quanti ci invidiano – spiega Alessandro Bertini – In questi ambiti la nostra scuola rappresenta un’eccellenza, per questo abbiamo voluto dare vita a questo evento che è un’occasione unica per scoprire le proprie attitudini e preferenze". "Campus da sempre è attento alla formazione e alle professioni della creatività – dice Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus Editori – Per aiutare i giovani interessati al mondo dell’arte a disegnare il proprio futuro quest’anno abbiamo inoltre realizzato la prima guida alle Professioni Creative". La partecipazione a Creative Day è gratuita su prenotazione (www.modartech.com o www.salonedellostudente.it).