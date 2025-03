Pontedera, ‘Parcheggi per disabili quasi tutti inutilizzabili’

Pontedera, 14 marzo 2025 – Stufo, deluso ed assai amareggiato. Un cittadino, Yuri Foschi, scrive una lettera per denunciare una situazione diventata insostenibile e che nonostante le ripetute sollecitazioni alle forze dell’ordine non ha ancora trovato un lieto fine. “Scrivo questa mail dopo che sono stati chiamati ripetutamente i vigili urbani, la polizia municipale e una volta perfino i carabinieri, ma ahimè nessuno è mai intervenuto veramente” scrive.

“Da anni nel parcheggio davanti alla direzione della Piaggio, i posti riservati ai disabili sono quasi inutilizzabili, questo perché le persone normodotate hanno preso l’abitudine di parcheggiare intorno o addirittura sopra i posti riservati. Così una persona con disabilità non riesce ad accedere al suo parcheggio o peggio ancora, riesce a parcheggiare, magari è arrivato presto al mattino, ma alla sera non può uscire con l’auto finché non vengono tolte le altre che ostruiscono il passaggio. Io mi chiedo, ma che senso ha il dibattito sulle diversità, che molto spesso leggiamo su giornali o social, quando poi le istituzioni sono sorde ai richiami di aiuto dei più deboli? Non sarebbe meglio concentrarci maggiormente sui contenuti che sulla forma? Io da ormai 31 anni sono stato chiamato in diversi modi, handicappato, disabile, diversamente abile e sinceramente non so come verrò chiamato in futuro, ma sono sicuro che continuerò a trovare i parcheggi ancora occupati dai soliti incivili e che nessuno interverrà a far valere i miei diritti”.

Una situazione che merita di essere risolta quanto prima. E anche l’affollamento e la sosta selvaggia nel parcheggio in questione resta una questione annosa insoluta. Le auto, soprattutto al mattino, vengono parcheggiate in ogni spazio possibile, rendendo difficoltosa e spesso bloccando la viabilità all’interno del parcheggio stesso. A dimostrazione che la zona, e quindi viale Piaggio, resta in emergenza stalli di sosta.