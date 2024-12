Pontedera: consegna del nuovo Montale a gennaio, imprevisti per la palestra scolastica

PONTEDERAIl nuovo Montale verrà consegnato a gennaio mentre per la costruzione della nuova palestra nel Villaggio scolastico (foto gentilmente concessa da Piero Frassi) ci sono stati degli imprevisti. E poi è al vaglio un protocollo sulla videosorveglianza in sinergia tra Provincia, Comune e istituzioni scolastiche locali. Si è tenuto martedì all’Ipsia Pacinotti il tavolo dell’edilizia scolastica di Pontedera coordinato dalla Provincia di Pisa, con l’amministrazione comunale pontederese e gli istituti locali rappresentati dai dirigenti scolastici.

Tra le principali opere in costruzione c’è il nuovo Montale, dal valore complessivo di 7,5 milioni di euro, oltre ai 290mila euro della Provincia, dove sono in corso i collaudi agli impianti con consegna prevista per gennaio prossimo. Per la costruzione della nuova palestra da poco meno di 6 milioni di euro, che sarà utilizzata da Montale ed Iti Marconi, ci sono stati degli imprevisti. "Nel corso della progettazione – spiegano il presidente provinciale Massimiliano Angori e la consigliera Cristina Bibolotti – è emerso un fabbisogno di risorse maggiore rispetto alla previsione originaria, dovuto prevalentemente all’aggiornamento dei prezzari e alla necessità di conformarsi a nuove prescrizioni normative dal punto di vista della sicurezza idraulica dell’area, oltre che per le connesse spese tecniche. Pertanto, per consentire l’attuazione del progetto, la Provincia ha previsto di integrare con risorse proprie il finanziamento assegnato dal Pnrr, cofinanziando con circa 493mila euro. A termini di contratto, i lavori si dovrebbero concludere entro il mese di agosto 2025, tuttavia si registra un ritardo anche potenzialmente esteso rispetto al cronoprogramma dell’appalto, imputabile sia a problemi organizzativi della ditta esecutrice che alle condizioni meteorologiche che sono state particolarmente sfavorevoli nelle stagioni primaverile e autunnale". Provincia che si è detta soddisfatta dell’incontro, ricordando le giuste modalità di segnalazione per qualunque criticità e fissando una riunione ad hoc per il XXV aprile. E sulla questione videosorveglia sono le due le linee d’azione: valutare la possibilità di utilizzare le telecamere della Ztl anche per la sicurezza urbana e l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e allarmi distribuiti su tutto il perimetro del Villaggio scolastico. Due telecamere di videosorveglianza in più le installerà il Comune.

l.b.