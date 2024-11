Pontedera, artigiano preso di mira. Rubati tutti gli attrezzi

Pontedera, 6 novembre 2024 – Ancora furti. Ancora ladri di notte per le strade e le piazze della città. Questa volta a essere preso di mira è stato il furgone di un tecnico artigiano che abita in via Pacinotti. “Questa mattina in via Pacinotti – il post su Facebook della moglie – abbiamo trovato la maniglia del portellone posteriore del furgone di mio marito forzata. Hanno rubato l’attrezzatura, ovviamente attrezzatura essenziale per lavorare. Abbiamo sporto denuncia. Sarebbe l’ora di cominciare a fare qualcosa perché Pontedera è diventata impossibile, non scherzate con la pazienza dei cittadini perché quando il vaso è colmo è colmo!”.

In questo caso i malviventi hanno rotto la maniglia del portellone posteriore del furgone dell’artigiano per portare via la cassetta degli attrezzi e altri attrezzi di valore. Un danno ingente sia per il valore della refurtiva che per le conseguenze sull’attività dell’uomo che ieri non ha potuto rispondere agli appuntamenti che aveva in agenda. Ma si tratta anche di un danno per l’intera collettività perché rubando questi attrezzi i malviventi preparano gli assalti ai negozi e alle abitazioni private, agli uffici e alle varie attività che prendono di mira forzando le serrature delle porte e gli infissi con gli stessi oggetti portati via dal furgone. Furti di questo genere, come si legge anche sui commenti al post della moglie dell’artigiano, sono stati frequenti negli ultimi tempi.

Come i furti e i tentati furti, o danneggiamenti, dello scorso fine settimana, anche questo episodio va a minare la serenità dei residenti e di chi a Pontedera lavora. Danni al commercio e alle attività produttive. Danni, nell’ultimo caso, a un artigiano che con quel furgone e quegli attrezzi lavora e manda avanti la famiglia.