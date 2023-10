"Ponte Usciana a Santa Maria a Monte: Manca il Progetto Definitivo"

Lavori alle spallette, ma per l’intervento strutturale non c’è neanche il progetto. Il ponte sull’Usciana a Ponticelli è ancora al centro dell’attenzione del consigliere provinciale di Forza Italia Roberto Sbragia che le scorse settimane aveva presentato una interrogazione al presidente della Provincia, Massimiliano Angori, per porgli ufficialmente e per scritto la questione della spalletta del ponte rotta da mesi e della necessità di un intervento complessivo sulla struttura.

"E’ notizia a mezzo stampa dell’inizio dei lavori sul ponte all’Usciana a Santa Maria a Monte ma solo delle spallette e non per ora delle fondazioni – scrive Sbragia – Non occorrere disturbare un ingegnere strutturale per ricordare che un ponte è un’opera pubblica che unisce i territori e i cittadini, quindi di importanza vitale per la comunità e allo stesso tempo non occorre far perdere tempo prezioso ad un ingegnere strutturale per spiegare l’importanza della presenza di solide fondamenta per costruire un ponte e ovviamente non sarebbe stato necessario disturbare il presidente della Provincia di Pisa con un interrogazione in consiglio per ricordargli che dal 2022 tutto era fermo. Ma a quanto pare invece è stato, non solo necessario, ma utile anche se solo parzialmente visto che per ora l’intervento, e quindi l’inizio dei lavori, si limita alle sole spallette".

"Ci rincresce inoltre aver appreso che le promesse di una individuazione di risorse e di una progettazione fornite dal Presidente della Provincia nel 2022 – conclude Roberto Sbragia – si sono dimostrate non corrette e ad oggi la progettazione della ristrutturazione completa non è ancora iniziata. Ovviamente seguirò la questione nel pieno svolgimento delle mie funzioni di consigliare provinciale tenendo la cittadinanza aggiornata.