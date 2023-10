Ponte Usciana a Santa Maria a Monte: lavori di sistemazione da domani

SANTA MARIA A MONTE

Dopo mesi di attesa sono imminenti i lavori di sistemazione della spalletta del ponte sull’Usciana. I lavori avranno luogo in due momenti distinti: da domani, sabato 14, a lunedì 16 compresi e da sabato 21 a lunedì 23 ottobre. E’ quanto si legge in una ordinanza della comandante della polizia municipale di Santa Maria a Monte, Francesca Meucci, che disciplina la circolazione stradale sul ponte sull’Usciana a Ponticelli negli stessi giorni dei lavori alla spalletta.

Dalle 8 alle 18 dei giorni 14, 15, 16, 21, 22 e 23 ottobre nella metà della carreggiata sul ponte vengono istituiti il limite di velocità di 30 chilometri orari, il senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico mobile, divieto di sosta con rimozione ambo i lati. Nei lunedì 16 e 23 ottobre, dalle 7,15 alle 8,15, dalle 11,45 alle 14,15 e dalle 17,45 alle 19, "dovrà essere ripristinato il doppio senso di marcia, in alternativa il traffico dovrà essere gestito unicamente con movieri". I lavori vengono effettuati di sabato e domenica approfittando della chiusura delle fabbriche per il fine settimana e quindi della consistente riduzione del transito in via Usciana e sulla provinciale Vicopisano-Santa Maria a Monte e sul ponte sull’Usciana. I lavori, che sono a cura della Provincia di Pisa trattandosi di una infrastruttura provinciale, vengono eseguiti dalla ditta Asso Costruzioni.

Il parapetto del ponte sull’Usciana,a parte questo intervento di riparazione della falla che per mesi è stata tamponata con transenne posticce, avrebbe bisogno di una sistemazione totale e di una messa in sicurezza definitiva e proporzionata al flusso di veicoli che ogni giorno percorrono quella strada. Flusso notevolmente aumentato negli anni.

g.n.