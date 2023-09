Ponte sull'Usciana a Santa Maria a Monte: Interrogazione in Provincia per la Sicurezza

SANTA MARIA A MONTE

Dopo il nostro articolo dei giorni scorsi, nel quale segnalavamo le pessime condizioni del ponte sull’Usciana Ponticelli, il consigliere provinciale Roberto Sbragia ha presentato una interrogazione in Provincia (ente competente su quella strada e quel ponte). "Come è ben noto la Provincia di Pisa si occupa anche della manutenzione delle molte strade e ponti provinciali – scrive Sbragia – Uno di questi, il ponte sull’Usciana, situato nel comune di Santa Maria a Monte da tempo versa in non adeguate condizioni di sicurezza e manutenzione nonostante gli appelli, rivolti alla Provincia, dal sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande".

"Per questo motivo – spiega Sbragia – ho presentato una interrogazione per sollecitare i lavori di ripristino e di messa in sicurezza di tale infrastruttura. Siamo fermamente convinti che un ponte su cui transitano molti ragazzi e lavoratori, debba garantire la massima sicurezza a tutta la cittadinanza. Per tale motivo ho ritenuto di presentare una interrogazione in merito ai lavori che dovranno essere eseguiti e con quali tempistiche su tale struttura".

"Riteniamo inoltre fondamentale separare la mobilità ciclabile da quella carrabile in modo da garantire a tutti i fruitori un elevato grado di sicurezza, con incentivo della mobilità lenta ed ecologica – conclude il consigliere provinciale che fa un appello alla cittadinanza di Santa Maria a Monte – Invitiamo la cittadina, a volere ascoltare il prossimo consiglio provinciale per rendersi partecipe alla vita amministrativa che riguarda tutti noi cittadini. Noi terremo la cittadinanza aggiornata".