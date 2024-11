Ponte sull’Era, camion resta bloccato e scoppia una nuova polemica

E’ ancora polemica per il ponte sul fiume era. Un piccolo attraversamento che dal cuore della campagna porta a Ponsacco e da sempre protagonista tra incidenti e divieti violati. L’ultimo recente episodio scatena la Coalizione di centrosinistra. "Tra pochi giorni partiranno i tanti decantati lavori di adeguamento del ponte, intervento chiesto a gran voce dal sindaco Gasperini per rendere più facile l’attraversamento dei varchi da parte degli automobilisti – scrive l’opposizione – Alla vigilia di tali lavori, un altro camion superiore alle 3,5 tonnellate è rimasto bloccato sul ponte. Si pensava che dopo l’ultimo restringimento dei varchi, intervento tanto criticato da Gasperini e dalle allora opposizioni, certi mezzi non potessero più passare e invece è successo di nuovo. Questo a voler dimostrare che se già adesso i varchi sono superabili dai mezzi non autorizzati, figuriamoci dopo i lavori previsti dal sindaco". E poi l’affondo: "Dopo la liberazione del camion bloccato, il ponte è stata riaperto al traffico per alcune ore per poi essere nuovamente chiuso. Vorremmo sapere perché?".

Non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione comunale: "In relazione alla chiusura temporanea del Ponte di Via Maremmana si precisa che rispetto all’episodio precedente ci sono differenze abissali. In questo caso il mezzo coinvolto ha un tonnellaggio di quattro volte inferiore. Inoltre, nel caso precedente, furono i vigili del fuoco a decretare la chiusura fino a prove di carico effettuate. In questo caso, l’ingegner Croce, da noi interpellato, ha assicurato, prima verbalmente e poi tramite relazione scritta, che l’evento non ha causato danni significativi alla struttura. Nonostante tutto questa amministrazione, in via precauzionale, ha deciso di provvedere alla chiusura temporanea fino ad avvenute prove di carico già programmate per giovedì. Infine, a breve, inizieranno i lavori per la modifica del guardrail".