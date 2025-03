Ponte sulla Sp 18 a Canneto, al via i lavori di consolidamento

Al via i lavori a cura della Provincia di Pisa al ponte sulla Sp 18 dei Quattro Comuni in località Canneto. "Si tratta di un importante intervento a cura della struttura tecnica provinciale: un rafforzamento e consolidamento dell’infrastruttura al fine di garantire una sempre maggiore sicurezza per gli utenti della viabilità. Le lavorazioni avranno un importo complessivo pari a circa 280 mila euro, e saranno eseguite mantenendo la viabilità a senso unico alternato sulla infrastruttura fino al prossimo 14 giugno, termine indicato come fine degli interventi, salvo imprevisti", affermano il presidente Massimiliano Angori e il consigliere provinciale Graziano Pacini. "Ringrazio la Provincia di Pisa, anche per l’opera di concertazione da parte sia della struttura tecnica sia della parte politica, nel concordare l’avvio delle lavorazioni e la loro modalità. Si tratta di un intervento importante per la nostra comunità che vedrà così aumentata la sicurezza di questa infrastruttura", aggiunge il sindaco di Monteverdi Marittimo Francesco Govi.