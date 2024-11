Ponte della Botte: "Lavori senza sosta"

Avanti anche nei giorni festivi. I lavori al Ponte della Botte a cura della Provincia di Pisa proseguono senza soste. "Siamo nel bel mezzo delle operazioni più significative – dice il presidente Massimiliano Angori –, e per questo la scorsa settimana abbiamo fatto un punto della situazione sullo stato dell’arte degli interventi di manutenzione straordinaria in Comune a Calcinaia, con le due amministrazioni comunali di Calcinaia appunto e di Vicopisano, e le associazioni di categoria, nell’ottica del consueto confronto e ascolto attivo alle esigenze delle comunità portato avanti dall’ente provinciale".

Presto i tecnici e la ditta che esegue le opere. "Si tratta di un momento strategico, anche per capire il reale stato di mantenimento del ponte, che non poteva essere che ispezionato nello specifico se non in questa fase – aggiunge –. Per questo motivo abbiamo deciso di monitorare la situazione ancora più da vicino, e abbiamo già convocato una nuova riunione per il prossimo 13 dicembre, in cui discuteremo dell’avanzamento dell’intervento e di quelle che sono le condizioni reali dell’infrastruttura che saranno meglio definite in questi giorni".

"Ricordo che si tratta di un intervento del valore complessivo di 3.75 milioni di euro – prosegue –. Una operazione seguita in questo periodo per consentire, successivamente, al Comune di Calcinaia di andare a realizzare la manutenzione sul ponte sull’Arno di propria competenza: questa scelta, ad oggi, al netto delle reali difficoltà di comunità e imprese, ci sta supportando perché ci consente di avere almeno il ponte comunale aperto alla circolazione viaria". "Siamo tuttavia consapevoli dei disagi, per cittadinanza e attività commerciali, e proprio per sostenere queste ultime abbiamo inviato, nelle scorse settimane, una missiva a governo e regione – conclude – per provare a quantificare le perdite economiche dei commercianti ed ottenere i relativi ristori".

C. B.