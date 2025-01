Ponte della Botte: il punto sui tempi di riapertura

CALCINAIA-VICOPISANOI lavori sul Ponte della Botte proseguono (sono andati avanti anche nelle feste di Natale e capodanno), ma il cronoprogramma per la riapertura si saprà dopo il 21 gennaio. "Il 20 e 21 gennaio verrà effettuata la posa della prima lastra sulla parte del ponte lato Calcinaia, e nei giorni seguenti la ditta si è impegnata a fornirci il cronoprogramma definitivo in base a questa fase per la riapertura dell’ infrastruttura", ha spiegato il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, al termine del sopralluogo che ha effettuato sul cantiere insieme ai sindaci di Calcinaia e Vicopisano, Cristiano Alderigi e Matteo Ferrucci e ai tecnici. "Il consolidamento della infrastruttura è stato completato – spiega ancora Angori – Risultano indietro le fasi delle demolizioni. Siamo consapevoli che questa incertezza sulla data di riapertura provoca disagi alle comunità e alle attività commerciali, per cui ci siamo da tempo attivati, insieme alle amministrazioni comunali, per rintracciare forme di ristoro. Al momento sappiamo che la Regione sta facendo il possibile per stanziare al più presto risorse, mentre dal Governo non ci è arrivato alcun riscontro". "Spero che le delicate e complesse operazioni, che non erano prevedibili prima dei lavori, programmate per il 20 e 21 gennaio – aggiunge il sindaco Ferrucci – vadano nel migliore dei modi e che la ditta ci dia buone notizie sulla tempistica dell’apertura. La ditta ci ha detto che è stato completato l’80% dei lavori". "Il Ponte della Botte è un’infrastruttura cruciale per il nostro territorio – dichiara il sindaco Alderigi – E in questo nuovo sopralluogo è stata mia premura farlo comprendere a tutti gli attori interessati. Ribadisco quanto sia fondamentale per il Comune di Calcinaia ultimare l’intervento nel più breve tempo possibile perché abbiamo un ponte di proprietà, quello di via Giovanni XXIII, su cui dobbiamo intervenire iniziando nella prima parte del 2025 perché il finanziamento Pnrr scadrà a marzo 2026".