Ponte alla Botte, qualcosa si muove per i ristori. Ora serve accelerare i tempi per l'erogazione Confcommercio chiede inoltre «opportuni aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori. L'apertura a senso unico è stato un primo e fondamentale passaggio, ma al di là di un generico annuncio per il mese di luglio non è stata indicata una data per la riapertura totale del ponte»