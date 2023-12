Gesù tra le macerie di Gaza. Ponsacco, il presepe di Don Zappolini fa discutere ancora

Ponsacco, 21 dicembre 2023 – Gesù bambino raffigurato tra sangue e macerie, un po’ come se si trovasse sotto i bombardamenti a Gaza. E’ la scelta, ancora una volta destinata a far discutere, di don Armando Zappolini. Il suo presepe, allestito nel battistero della chiesa di Ponsacco, mostra una natività decisamente provocatoria.

Il titolo è “Gaza: no al terrorismo di Hamas e di Israele” e le immagini mostrano Gesù bambino avvolto in una kefiah palestinese, con Giuseppe e Maria sotto i bombardamenti. Il parroco di Ponsacco non è nuovo a iniziative di questo genere.

Nel 2022 avvolse il bambinello nella bandiera della pace, richiamando le storture delle spese militari italiane, mentre nel 2021 raffigurò la natività avvolta dal filo spinato. Messaggi chiari legati alle emergenze umanitarie e alle sofferenze dei più deboli, ma che stavolta sembrano destinati a far discutere più di sempre.