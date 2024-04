"Pomarance combatte gli attacchi dei lupi alle greggi: agevolazioni per gli allevatori in difficoltà"

L’allarme lupi, problema annoso degli attacchi di predatori alle greggi, porta il Comune a pubblicare una serie di agevolazioni per gli allevatori sistematicamente attaccati dai predatori del boschi. Un fenomeno ancora irrisolto in tutta la Valdicecina che sta mettendo in ginocchio molte aziende della zona, oggetto di attacchi continui di lupi o ibridi. Quindi, l’amministrazione comunale di Pomarance pubblica un avviso rivolto alle aziende agricole per la realizzazione di "sistemi di recinzione contro gli attacchi dei lupi".

L’avviso è rivolto alle aziende zootecniche del Comune di Pomarance per la realizzazione di interventi mirati a prevenire gli attacchi dei lupi alle proprie greggi e armenti, con uno stanziamento complessivo di 20 mila euro. Gli interventi possono riguardare tre tipologie: recinzioni metalliche tradizionali, recinzioni elettriche e recinzioni abbinate ad altri interventi di prevenzione. C’è tempo sino al 2 maggio per presentare domanda sul sito del Comune. L’importo complessivo di 20 mila euro sarà diviso per la cifra data dalla somma dei punteggi ottenuti dai richiedenti e poi moltiplicato per il punteggio ottenuto da ogni singola azienda.

Il contributo non sarà comunque superiore all’80% di spese sostenute e rendicontate al netto di eventuali e ulteriori contributi e finanziamenti ricevuti. Le domande dovranno pervenire al Comune, fino alle 12 del 2 maggio, all’indirizzo [email protected] o spedite all’ufficio protocollo del Comune che insiste su piazza Sant’Anna.

Ile. Pis.