Polo didattico Festa per i 35 nuovi laureati

PONTEDERA

Sono 35 i nuovi laureati in Infermieristica che hanno frequentato il percorso formativo triennale organizzato dall’università di Pisa e svoltosi al polo didattico di Pontedera sotto la guida della coordinatrice del tirocinio, Manila Gualtieri. Tutte le sessioni di laurea si sono tenute nelle aule dell’ospedale di Cisanello. I 10 laureati nella sessione del 19 novembre del polo di Pontedera sono stati: Amoroso Andrea, Cini Matilde, Di Lascio Marco, Galletti Luna, Giuliani Daria, Mannucci Asia, Sallan Matteo, Sartini Sara, Simoncini Camilla e Francioni Anna. Questa la commissione del 19 novembre: Carolina Pellegrini (presidente),Andrea Davide Porretta, (segretario),Paola Soldani, Rossana Scuri e Beatrice Polini. I membri che integrano la commissione Gualtieri Manila, Davide Traballoni, Simone Baldanzi, Emiliano Carlotti.

I rappresentanti dell’ordine professionale: Giordano Bargagna e la dottoressa Del Pellegrino. I 5 laureati nella sessione del 20 novembre del polo di Pontedera sono stati: Alessi Carmine, Melai Camilla, Rossi Arianna, Setaro Lia e Tognocchi Simona. La commissione: Lorenzo Ghiadoni (pesidente), Federico Pratesi (segretario), Andrea Davide Porretta, .Liborio Torregrossa, Sara Palumbo. Per l’ordine professionale:Elena Serenella e Francesca Moschetti. Gli 11 laureati nella sessione del 21 novembre sono stati: Biondi Margherita, Buti Silvia, Calabrese Rosa Cristina, Dani Sarita, Grassi Sara, Lari Margherita, Sabatino Lisa, Tinucci Aurora, Vassallo Caterina,Vitale Greta e Papini Angelo. Ecco la commissione: Guido Bocci (presidente), Chiara Tani (segretario), Francesca Vaglini, Francesco Corradi e Ranieri Bizzarri. Hanno integrato la commissione: Manila Gualtieri, Andrea Lenzini, Paola Bigongiari, Tamara Biscioni, Monica Guarguagli, Gioia Angela, Alessandro Bocini. Per l’ordine professionale: Miceli Michele eIacopo Polidori. I 9 laureati nella sessione del 27 novembre sono stati: Cignoni Giada, Corradetti Alessia, Gargani Sara, Garunja Xhenifer, Lazzerini Alessia, Lischi Marco, Nazzi Emma, Sanna Gaia e Tudorache Malina Georgiana. Questa la commissione . Angelo Baggiani (presidente), Smorti Martina, Falleni Alessandra, Paolo Giovanni e Di Cicco Maria. A integrare la commissione:Mancioli Maddalena, Casini Ilaria, Marcheschi Roberto, Raiola Annalisa, Perugino Lisa e Guerrini Rossana. Per l’ordine professionale: Gallo Pietro Michele e Giannelli Fabio.