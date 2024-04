Pista ciclabile di Capannoli: "Il progetto è stato stravolto"

Il consigliere comunale Alessandro Bacherotti formula un’interpellanza alla sindaca uscente Arianna Cecchini sulla nuova pista ciclabile. "Il totale costo per la realizzazione, a carico delle casse comunali. è pari a 880 mila euro, con l’opera finanziata con due mutui accesi dal Comune, di 630 mila euro e 200 mila euro, oltre a ulteriori 50 mila euro di risorse comunali - scrive il consigliere comunale - tuttavia, come risulta dalla relazione generale di giugno 2022, i lavori della pista ciclabile, rispetto al progetto esecutivo, hanno subìto notevoli modifiche, tali da rendere l’opera non conforme rispetto all’idea iniziale. Il mio atto - riprende Bacherotti - nasce dall’esigenza di sapere con quale criterio sia stato approvato prima il progetto esecutivo nel giugno 2022, e poco dopo, a settembre, sia invece stato approvato un nuovo quadro economico che impegna altre risorse comunali. Somme che non hanno neppure consentito un collegamento con la pista ciclabile a La Fila, come era previsto nel progetto. Chiedo quali sono i criteri che hanno portato a destinare risorse ingenti del Comune, invece di intercettare linee esterne di finanziamento".