Piscine, un buon antidoto al carovita sulle coste. "Prezzi mantenuti bassi"

Valdera, 12 agosto 2023 – Le piscine comunali tratteggiano un primo bilancio di stagione, partita per le strutture natatorie open air in ritardo a causa delle piogge continue che hanno scandito la primavera e l’inizio dell’estate. Nessun boom rispetto al 2022, quando le temperature raggiunsero livelli sin troppo alti a partire dal mese di maggio, con le piscine prese d’assalto per sconfiggere un’afa massacrante. Ma, in alcuni casi, le strutture reggono a livello di accessi, forse anche grazie al caro prezzi che sta conoscendo la costa tirrenica. Insomma, i rincari stellari per affittare sdraio e ombrellone al mare spingono sempre più persone verso le piscine comunali. Perché? E’ logico, Servizi garantiti, prezzi molto più accessibili e niente code fino al mare.

Ecco cosa sta accadendo per la piscina comunale di Pontedera che sta vivendo una stagione di luci e ombre: "Se nel 2022 già a maggio registravamo un sold out a causa delle alte temperature anomale, lo stesso non possiamo dire per la partenza della stagione 2023, guastata dal maltempo – spiega Leonardo Cini per la Uisp – quindi, per fare un esempio, ingressi e incassi sono stati inferiori quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2022". La ripresa si è spalancata a luglio: "Lo scorso mese la situazione è nettamente migliorata per quanto riguarda gli ingressi per il nuoto libero, per i corsi di nuoto e per i corsi estivi - riprende Cini - ed è ovvio che un nuotatore, anche se le temperature sono più basse, viene ugualmente ad allenarsi. Lo stesso non può dirsi per chi viene in piscina per un tuffo rinfrescante. Sono convinto che, con l’aumento delle temperature, torneremo ai ritmi consolidati".

La piscina di Peccioli, che invece ha registrato un 15% in più di presenze. "Abbiamo incentivato i corsi di nuoto, quelli di fitness per adulti e bambini – sottolinea per la Uisp Valdera Domiziano Lenzi – aumentare i servizi significa avere più utenza. E ciò lo mettiamo in pratica con attività che sono sempre più vicine ai nostri utenti". Un esempio? Il costo di lettini e ombrelloni, dati i prezzi stellari dello stesso servizio sulla costa. "Manteniamo costi bassi e accessibili a tutti - e le famiglie ci scelgono per i servizi e per i costi decisamente contenuti".