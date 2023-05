"Incassi azzerati per giorni", Piazza Andrea ‘off limits’: scoppia l’ira dei negozianti

Pontedera, 28 maggio 2023 – Secondo fine settimana consecutivo con piazza Andrea e strade limitrofe off limits e scoppia la protesta delle associazioni di categoria. Nel primo caso per la manifestazione di Forza Nuova, nel secondo (che si conclude stasera), per il la festa latina con tanto di street food.

“Due fine settimana di fila ad incassi zero direi che è troppo. Così a Pontedera non si può andare avanti – tuona Confcommercio, per bocca del suo presidente Mickey Condelli e del vicepresidente Lorenzo Nuti a lanciare un grido d’allarme – La scorsa settimana fu la manifestazione politica, con il centro letteralmente blindato per l’intera giornata a causa di una ventina di persone. Adesso è la volta dello street food in piazza Andrea da Pontedera, con il corollario di una serie di divieti di transito e di sosta che rendono quella parte della città irraggiungibile".

“Nessuno di noi è contrario agli eventi, ci mancherebbe – gli fa eco il vice presidente Lorenzo Nuti – ma non ci possiamo permettere di azzerare il giro d’affari di due week end consecutivi a causa di eventi, che invece di portare benefici e più gente in città, ci toglie anche quella che abbiamo di solito".

Sulla vicenda la parola passa al vicesindaco Alessandro Puccinelli: "Capisco il parallelo con lo scorso fine settimana, ma devo precisare che la manifestazione politica non è stata voluta e organizzata dall’amministrazione comunale. Sono scelte che vengono determinate dalla questura di Pisa e dobbiamo spezzare una lancia a favore perché è vero che c’erano solo 20 persone e che non è successo niente. Ma dobbiamo ricordarci che c’era un rappresentante nazionale che poteva richiamare tanta più gente. Ma se fossero avvenuti dei tafferugli? E se nel mezzo ci fossero state le auto parcheggiate? Per quanto riguarda invece le attività di piazza Andrea, lì spesso sono state le associazioni ad organizzare le iniziative. E per motivi di sicurezza dobbiamo bloccare la strada e vietare i parcheggi". Poi Puccinelli lancia un messaggio per il futuro: "E’ vero che organizzare lì un evento è molto impattante anche se, avevamo comunicato l’iniziativa. Per il futuro valutiamo quante farne e dove farle".

Le polemiche arrivano anche da Confesercenti per bocca di Claudio Del Sarto: "Che si chiudesse la strada, per quanto mi riguarda, non lo sapevamo. Detto questo, è giusto che gli eventi ci siano perché sono realizzati da aziende del territorio e devono lavorare anche loro. Nulla da eccepire quindi nei confronti degli organizzatori". Poi arriva la stoccata di Del Sarto: "Ma non si può bloccare un accesso al centro. Come ci hanno tolto il mercatino europeo sul Piazzone perché dava fastidio, a detta del sindaco, perché ora va bene piazza Andrea?". E Del Sarto porta l’esempio di piazza dei Pini dove la presenza di manifestazioni è meno impattante.