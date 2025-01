Piano rifiuti e duelli. Il centrodestra contro Tedeschi

Il piano rifiuti varato dalla Regione continua ad infiammare il dibattito anche in Valdera. Fratelli d’Italia Lajatico interviene con fermezza sulle recenti dichiarazioni del sindaco Fabio Tedeschi, che accusa il centrodestra e Fratelli d’Italia di aver votato a favore del piano: "E’ una fake". "Il nostro partito ha votato convintamente contro questo piano, che prevede l’ampliamento di diverse discariche nella Valdera – si legge in una nota – , e ha presentato numerosi emendamenti per limitarne gli effetti negativi. È inaccettabile che il sindaco utilizzi informazioni non veritiere per attaccare chi, come noi, ha a cuore l’ambiente e la salute dei cittadini. Invitiamo il sindaco a prendere una posizione chiara sul piano rifiuti regionale e sulla situazione della discarica della Grillaia. Questo piano, infatti, consente il conferimento di rifiuti urbani in discariche destinate a rifiuti speciali, come quella di Chianni, che rischia un’ulteriore espansione".