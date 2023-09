Piaggio lancia bond per 250 milioni

Piaggio annuncia di aver avviato il collocamento di bond senior per un importo complessivo di 250 milioni con scadenza 2030. I proventi dell’offerta, unitamente alla liquidità presente in bilancio, saranno utilizzati per rifinanziare interamente il prestito obbligazionario messo nel 2018 del valore di 250 milioni con tasso del 3,625% e scadenza 2025. Piaggio informa che, sulla base di stime preliminari relative ai primi otto mesi del 2023, è previsto che il margine Ebitda del Gruppo (EbitdaRicavi) per i primi otto mesi del 2023 abbia confermato la tendenza positiva registrata nei primi 6 mesi del 2023 (circa il 16%, ovvero circa 2 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente). Tali risultati, spiega

Piaggio, sono stati raggiunti grazie a una rigorosa politica di prezzi premium, continui miglioramenti nell’efficienza produttiva e un favorevole mix di prodotti venduti.