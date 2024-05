Pellegrinaggio a Montenero. In bici da Santa Maria a Monte

Un pellegrinaggio della pace al Santuario della Madonna di Montenero, sabato per i cicloamatori della zona del Cuoio e di altri centri come: Empoli, Cerreto Guidi e Lamporecchio. Il ritrovo, come ogni anno, è ai Ponticelli di Santa Maria a Monte. A Santa Croce, l’appuntamento è in piazzetta Santa Cristiana alle 8,30 e, dopo un saluto alla Beata Cristiana, patrona della cittadina conciaria, ci sarà la partenza per Montenero, con il proposto don Donato Agostinelli, appassionato praticante dello sport sulle due ruote.

Al pellegrinaggio potranno unirsi altri devoti con ogni mezzo. "Il ritrovo a Montenero, il cui Santuario è dedicato alla Madonna delle Grazie, la quale ci richiama a Gesù, principe della pace – dice don Donato Agostinelli – è previsto tra le undici e le undici e trenta per la preghiera e la benedizione degli intervenuti".

"Verrà recitata – prosegue – anche un’orazione per tutti i morti delle guerre in corso, nelle martoriate Ucraina e nella striscia di Gaza. Pregheremo anche per quegli amanti delle due ruote che hanno già preso dimora nella pista eterna e accenderemo un cero in ricordo alla Madonna". Il priore don Luca Giustarini, come da tradizione, darà il benvenuto e benedirà tutti quanti, in particolare i ciclisti, a fin che possano essere preservati da ogni pericolo e, allo stesso tempo, sentirsi veramente, uomini di pace. Questo il significato del pellegrinaggio che riveste un particolare scopo di solidarietà.

Marco Lepri