Peccioli, un 2024 speciale. Una serata per festeggiare

Per Peccioli il 2024 che sta per concludersi è stato un anno da non dimenticare. Dalla vittoria al Borgo dei Borghi del marzo scorso all’assegnazione del premio Etico Ethical Award del 21 novembre scorso. Una serie di riconoscimenti per il percorso svolto che ora il Sistema Peccioli vuole condividere con i cittadini. L’occasione per unirsi, raccontarsi e celebrare questo momento ci sarà il 29 novembre a partire dalle 21 alla Galleria dei Giganti. "Etica di un successo: il percorso di Peccioli per l’ambiente e il benessere sociale" è il titolo di un appuntamento che vedrà raccontare, in dieci tappe, i momenti salienti del percorso del Sistema Peccioli.

Il clou della serata, poi, ci sarà alle 21.30 con un graditissimo ritorno, a pochi mesi dallo spettacolo "Vado a vivere con me" che l’ha visto sul palco di 11 Lune, di Jonathan Canini.Attore, comico, regista e sceneggiatore molto legato al territorio pecciolese, in particolare la frazione di Ghizzano, Canini (nella foto) è stato uno dei primi a sostenere e supportare Peccioli nella corsa al titolo di Borgo dei Borghi. E sarà sul palco con lo spettacolo "Canini per Peccioli", una vera e propria edizione speciale dedicata al borgo e che sarà il cuore della serata aperta ai cittadini. A seguire Sergio Costa, dopo averlo fatto nella sede dell’ADI Design Museum di Milano, consegnerà simbolicamente di nuovo il premio Etico Ethical Award 2024 a Renzo Macelloni. L’evento, come detto, sarà occasione per raccontare anche un viaggio iniziato da lontano. La vittoria del Borgo dei Borghi, primo successo della Toscana in undici edizioni del concorso televisivo della Rai, è stato solo uno dei punti finali. Ma non va dimenticato il forte incremento turistico correlato a questo successo, anche se frutto di un trend che ha riportato, ben prima della vittoria del contest televisivo, le presenze turistiche nettamente al di sopra dei valori pre-pandemia. L’ultimo riconoscimento in ordine di tempo è del 21 novembre scorso. Dopo l’intervento all’Assemblea Nazionale di Anci, a Milano il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, ha ricevuto dalle mani di Sergio Costa, presidente dell’associazione culturale Plana, il premio Etico Ethical Award 2024, riservato a chi si è distinto per l’impegno sui temi dell’ambiente e del benessere culturale.