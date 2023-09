Peccioli ha la sua nuova piscina. Macelloni: "Quest’area diventerà un centro di gravità per lo sport"

Quindici mesi et voilà… ecco che a Peccioli si svela la nuova piscina comunale. Ieri il taglio del nastro di fronte a una platea vastissima, circa 1500 persone, giunta anche da altri campanili della Valdera. Realizzata in tempi record, come detto, grazie a un tesoretto di Belvedere Spa che vale 2 milioni e 700 mila euro, l’impianto, speculare alla piscina aperta, si estende su una superficie di 1.400 mq e conta su una vasca per i corsi e le gare di nuoto di dimensione di 25x12,50 metri, con una profondità costante di 1,40 metri, e di una vasca di apprendimento di 12,50x6 metri con una profondità di 0,80 metri.

L’impianto entrerà in funzione a partire dal prossimo 21 ottobre: non solo nuoto libero o corsi di nuoto, perché la nuova piscina offrirà una gamma di servizi per tutte le fasce della popolazione. Corsi Afa, corsi per gestanti, lezioni private, corsi di nuoto per bambini, hydrobike, gym, corsi di recupero funzionale, corsi di avviamento al nuoto sincronizzato. L’edificio è stato ideato con un’impronta green: sul tetto, infatti, è dotato di un impianto per il solare termico e del fotovoltaico per agevolare il riscaldamento dell’acqua e per contribuire, in buona parte, a ridurre il consumo di energia elettrica. La piscina potrà ospitare gare fino a livello regionale.

"Grazie al contributo fondamentale di Belvedere Spa, si potrà nuotare e fare attività fisica in acqua tutto l’anno - ha detto il sindaco Renzo Macelloni - una piscina a specchio con quella estiva. Questo è importante perché la gestione condivisa può creare economie importanti e in grado di sostenere un intervento di questa portata. Ci abbiamo pensato molto, ma questa combinazione è stata la molla per portare a termine il progetto. E’ rilevante che sia stata la Belvedere spa a cogliere questa opportunità costruendo la piscina a favore di gran parte della Valdera. Questo dimostra quanto l’attività complessiva che stiamo svolgendo da anni attraverso il Sistema Peccioli produca effetti positivi su tanti fronti. Questa area diventerà, dopo Pontedera, un nuovo centro di gravità per lo sport"". Una zona che, fra un anno e mezzo, sarà collegata al centro storico dalla terza passerella.

"L’idea - aggiunge Macelloni - è creare una congiunzione fra la parte antica di Peccioli, gli impianti sportivi, il villaggio scolastico che in questa area vedrà la luce entro due anni, arrivando quindi fino alla Fila. E’ un disegno preciso e chiaro che continuiamo a mettere in atto". La Uisp Valdera gestirà in continuità con l’impianto estivo estivo la nuova piscina coperta fino a quando gli uffici comunali predisporranno una gara per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi.