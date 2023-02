SANTA MARIA A MONTE

Mentre il Partito Democratico sta tessendo la tela a livello provinciale per cercare di riagganciare i socialisti (e quindi la sindaca uscente Ilaria Parrella) nella coalizione di centrosinistra, si profila una lista tra Repubblicazioni, Azione e Italia Viva. La politica "sperimentale" anche in questa tornata elettorale del 2023 vede Santa Maria a Monte al centro delle possibili alchimie e accordi in previsione del 2024 quando al voto andrà la maggior parte dei Comuni. Dieci anni fa di questi tempi Parrella e il Psi si accordavano con Forza Italia e Alleanza Nazionale (non la Lega che corse da sola) per dare una spallata al centrosinistra che fino ad allora aveva governato con David Turini. Ora potrebbe esserci un salto all’inverso. Con Manuela Del Grande (ora vice di Ilaria Parrella) candidata sindaca del centrodestra con la coalizione civica Santa Maria a Monte Viva che governa il Comune da dieci anni.