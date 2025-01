Pd e Italia Viva:: "Penalizzati i più fragili"

PONSACCO"Finanziamenti della Regione Toscana per le comunità energetiche: un’occasione persa per Ponsacco". A dirlo è la minoranza in consiglio comunale Partito Democratico e Italia Viva che critica la scelta dell’amministrazione di Gabriele Gasperini di non aderire a questo tipo di iniziative.

"Durante la presentazione del programma di mandato, l’amministrazione Gasperini annunciò che non era loro intenzione aderire ad una comunità energetica – scrivono Pd e Italia Viva – Oggi esce la notizia che la Regione Toscana stanzia finanziamenti economici alle comunità energetiche. Un passo indietro rispetto ad un percorso amministrativo avviato che aveva già portato all’individuazione del gestore della comunità energetica a Ponsacco. Un’altra scelta di discontinuità rispetto all’amministrazione Brogi che purtroppo pagheranno i nostri cittadini. Infatti, la comunità energetica rappresenta una grande occasione per incentivare l’installazione di impianti green e al contempo di abbattere i costi delle bollette di energia elettrica in primis delle famiglie più fragili".

"La contrarietà alla comunità energetica e la volontà di un ritorno graduale al cassonetto per la raccolta dei rifiuti – concludono Partito Democratico e Italia Viva di Ponsacco – sono la prova di un disimpegno sulle tematiche ambientali da parte del sindaco Gasperini che inizia a concretizzarsi".