Paura sulla ferrata del Monte Serra, soccorso un uomo

Buti, 22 agosto 2024 – Paura sulla ferrata del Monte Serra. Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 09,15 di questa mattina sulla Via Ferrata di Sant'Antone, nel territorio del comune di Buti, in prossimità della Falesia Monte Serra per soccorrere una persona. Un uomo, durante un'escursione, mentre svolgeva il percorso della ferrata è caduto provocandosi delle lesioni agli arti inferiori. Impossibilitato a muoversi e considerato il luogo impervio è stato necessario far intervenire Pegaso per il recupero e l'aviotrasporto all'ospedale di Cisanello. Il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con tutti gli enti intervenuti per il buon esito delle operazioni di salvamento. Sul posto 118.