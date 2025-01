Pattinaggio a rotelle, l’evento. In centinaia sotto la Rocca: "Sport e spinta al territorio"

Sport e promozione del territorio. San Miniato sarà capitale del pattinaggio a rotelle e arriveranno da tutta Italia. Due gli appuntamenti sportivi di livello nazionale, dedicati ai giovanissimi, che l’impianto di Casa Bonello si prepara ad accogliere tra la primavera e l’estate, in grado di attrarre persone da tutta Italia: il "Trofeo Città di San Miniato" quarto memorial "Moreno Guerri” e i Campionati Italiani cat. ragazzi - Trofeo Skate Italia".

Si comincia il 25 e 26 aprile con il "Trofeo Città di San Miniato", una competizione organizzata dal Gruppo Pattinaggio San Miniato, dedicata allo storico presidente scomparso nel 2017. Si tratta di un’edizione particolarmente importante, per la quale sono attesi a San Miniato oltre 200 atleti (dagli 8 ai 15 anni di età) provenienti da tutta Italia, curiosi di provare il percorso dei campionati italiani. Alle categorie consuete, si aggiungono quelle di giovanissimi ed esordienti (i bambini, nati dal 2017 al 2014) che, nella mattinata del 26 aprile, correranno nella parte centrale della pista di Casa Bonello (la pista piana).

Questa gara precede l’atteso appuntamento con i Campionati Italiani cat. ragazzi che porterà in Città circa 400 atleti (dagli 11 ai 13 anni), provenienti da ogni parte d’Italia e si disputeranno dal 19 al 22 giugno.

"San Miniato è da sempre un punto di riferimento per gli eventi sportivi e siamo orgogliosi di ospitare talenti provenienti da tutta Italia. Questi eventi non solo promuovono la cultura sportiva, ma contribuiscono anche a rafforzare il senso di appartenenza e di unità all’interno della nostra comunità - dicono il sindaco Giglioli e l’assessora Maggiorelli. Un evento che rappresenta una celebrazione non solo del pattinaggio a rotelle, ma anche della memoria e del ricordo del compianto Moreno Guerri".