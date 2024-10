Patrono di San Faustino. Tanti appuntamenti fra palloncini e robot

Luna park, i palloncini, l’open day all’Istituto di BioRobotica e la messa solenne in Duomo con la presentazione delle suore che tornano in città. Pontedera festeggia oggi il suo patrono San Faustino con eventi per grandi e piccoli. Le giostre del luna park in piazza del mercato saranno aperte tutto il giorno. Nel pomeriggio alle 15 doppio appuntamento. Nel sagrato del Duomo ci sarà la tradizionale Festa dei Palloncini in occasione del 57esimo anniversario dei Fratres Pontedera. Ci sarà il lancio dei palloncini con i biglietti augurali e lo spettacolo con Felice e Celestina cantastorie. Sempre dalle 15 torna il Sant’Anna Open Day. All’Istituto di BioRobotica sul viale Piaggio porte aperte alle visite guidate con brevi conferenze divulgative, stand espositivi e laboratori per i più piccoli.

L’ingresso è gratuito e non occorre la prenotazione. Alle 18.30 in Duomo ci sarà la messa solenne presieduta da Mons. Giovanni Paolo Benotto. Sarà anche l’occasione per il preposto don Piero Dini e per la Misericordia di Pontedera per presentare l’ingresso a Pontedera delle tre suore, tutte di origine indiana, che dopo 7-8 anni tornano in città. Il programma degli eventi per i festeggiamenti di San Faustino non finiscono stasera. Domani pomeriggio alle ore 18.30 in Duomo ci sarà una messa in suffragio di tutti i defunti della città, mentre sabato mattina, alle 9 in Duomo, ci sarà una celebrazione per incoare il dono della pace nel mondo. Sempre sabato 12 ottobre, nel pomeriggio dalle ore 15, ci sarà la Festa del Volontariato sul corso, con tante delle associazioni di volontariato cittadine che si faranno conoscere e presenteranno le proprie attività. Nel pomeriggio, in piazza Cavor, ci sarà anche una esibizione del Club Scherma Valdera.

l.b.