Passione di Gesù. Evento itinerante

Domenica 28 aprile a Buti verrà rappresentato, in forma itinerante, il Maggio della “Passione di Gesù Cristo“, testo e drammaturgia di Dario Marconcini e Paolo Billi, con la traduzione in versi del Maggio a cura di Enzo Pardini. La regia è di Dario Marconcini, i costumi di Leontina Collaceto. Quest’anno, a differenza degli anni scorsi, verrà rappresentato tutto interamente per le strade e le piazze del paese. Lo spettacolo inizierà alle 17 partendo da piazza Divisione Acqui e poi percorrerà le vie del centro storico.