Ciccarè inaugura il comitato elettorale: "Un luogo di incontro aperto a tutti"

"Un luogo di incontro, aperto ai cittadini". Ieri pomeriggio ha aperto le porte il comitato elettorale di Chiara Ciccarè e Progetto Comune. Si trova in largo Mazzini 22, a Casciana Terme. "Si tratta – ha spiegato la candidata sindaca per il comune di Casciana Terme Lari – di una sede fisica che si aggiunge alle tante occasioni di incontro sul territorio. Una campagna elettorale all’insegna del contatto diretto con i cittadini, andando direttamente nei borghi e nelle frazioni del Comune".

L’inaugurazione della sede è una tappa del percorso di avvicinamento alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi deciso da Chiara Ciccarè. Un luogo dove, per l’ultimo mese di campagna elettorale, i cittadini potranno incontrare la candidata sindaca e i sedici componenti della lista Progetto Comune, insieme alla squadra che sta lavorando al programma amministrativo 2024-2029. "In questo modo intendiamo offrire un’ulteriore alternativa alle già tante modalità di interfaccia che abbiamo messo in campo in questi mesi – ha detto Ciccarè. Decine di incontri nelle frazioni, "laboratori di idee", semplice porta a porta, ma anche pagine social e un blog (www.chiaraciccare2024.it) al quale adesso andiamo ad aggiungere un comitato elettorale fisico, aperto a tutta la cittadinanza". Gli incontri nelle frazioni proseguiranno invece a partire da domani, lunedì 6 maggio, alle 21.30, quando Chiara Ciccarè e il gruppo di Progetto Comune incontreranno i cittadini a Boschi di Lari nei locali di Bacco Perbacco. Martedì 7 maggio l’appuntamento è a Ceppato al circolo cacciatori, mentre il giorno successivo a Cevoli al circolo Arci. Sabato 11 maggio invece sarà la volta di Sant’Ermo alla sala parrocchiale.