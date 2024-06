Boato sospetto fa scattare l’allarme, chiusa la passerella di Ponticelli

Santa Maria a Monte (Pisa), 8 giugno 2024 – La passerella sull’Antifosso di Ponticelli torna sotto la lente. Si tratta delle struttura, inaugurata lo scorso anno dopo il crollo del ponte costruito in precedenza. Ma cos’è successo? Un cittadino, nella serata di giovedì, transitando nelle vicinanze della struttura sulla strada provinciale ha udito un botto, un rumore forte, ed ha avvertito i vigili del fuoco. Erano le 19,30 e sul posto si è recata anche la sindaca Manuela Del Grande. In via precauzionale la passerella è stata subito transennata in modo che ne fosse interdetto l’utilizzo. I vigili del fuoco, dunque, hanno effettuato un accurato sopralluogo finalizzato a capire se l’origine del rumore avvertito dal cittadino – si apprende – potesse essere riferibile al dissesto o al danneggiamento della struttura metallica. Fa qui le opportune verifiche immediate che hanno dato esito negativo.

“L’osservazione accurata della passerella non ha fatto emergere elementi di criticità – spiega la sindaca, appunto intervenuta di persona insieme alla protezione civile di Santa Maria a Monte e alla polizia municipale –. Tuttavia abbiamo ritenuto opportuno interdirne l’utilizzo e ora, che abbiamo la relazione dei vigili del fuoco, viene emessa l’ordinanza".

Anche gli ingegneri del Comune, ieri mattina, hanno effettuato accertamenti, sia visivi, sia percorrendo la passerella cercando di capire eventuali segnali da osservare attentamente. "Comunque – aggiunge ancora il primo cittadino – . Anche alla luce della relazione dei vigili del fuoco, e per la massima tranquillità di tutti, riteniamo necessario approfondire ancora, sicuramente anche con l’ausilio di esami strumentali. Io stessa ho cercato di capire anche da altri cittadini che abitano nelle vicinanze se qualcosa fosse stato avvertito: c’è chi sostiene di aver sentito dei rumori. Al momento nulla di particolare o di grave è emerso. Ma è giusto indagare ancora, anche alla luce di quello che è successo in passato, con il crollo del precedente manufatto". "Una scelta precauzionale – conclude Del Grande – più che giusta. Quindi, fino a nuove disposizioni, e fintanto che ogni verifica non avrà dato esito negativo, la passerella resterà chiusa. Il nostro auspicio è di avere in tempi più rapidi possibili un quadro chiaro e tranquillizzante".