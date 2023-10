Passeggiate forestali per conoscere gli alberi. Il calendario delle escursioni con gli esperti

Autunno e inverno vuol dire anche "Passeggiate Forestali" nelle Cerbaie. A organizzarle il Consorzio forestale delle Cerbaie diretto da Andrea Bernardini. "Quello scrigno incredibilmente ancora ignoto che sono le Cerbaie pulsa di alberi che cambiano, semi finalmente intrisi, piante che non si trovano altrove – le parole di Bernardini – Le ’Passeggiate Forestali’ sono piccoli e intensi momenti di immersione in alcuni dei luoghi più belli di quest’umile altopiano dove si potranno incontrare viandanti dispersi, pensatori di selve, boscaioli vivaci... tutti con una loro idea di come vivere al meglio questo mondo". Il programma: 4 novembre con ritrovo alle 14,15 alla Querce, 18 novembre alle 14,15 al Parco Robinson, il 25 alle 14,15 in via di Rimedio a Torre e il 2 dicembre alle 14,14 in piazza della Chiesa a Cerretti.